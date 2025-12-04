Fenerbahçe davet etti

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gittiği ve sarı-lacivertlilerin koreografisine katıldığı için tepki gören Kocaelispor'un santrforu Serdar Dursun açıklama yaptı. Dursun, "Fenerbahçe, eski oyuncuları davet etti. Gitmemde bence sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'eski takıma yatıyorsun' gibi. Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmeliyiz" dedi.