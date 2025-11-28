CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hiçbir hoca...

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hiçbir hoca...

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 yenen Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, "Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Çok çok zor bir maçı kazandığımız için çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 23:41
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hiçbir hoca...

Gençlerbirliği'ne karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu çünkü son haftalarda formu yüksek ve dirençli bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Konuk ekibin özellikle geçişlerde sert, mücadele gücü yüksek ve çok koşan bir takım olduğunu belirten İnan, "Bunların hepsini biliyorduk, buna göre hazırlandık. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Çok çok zor bir maçı kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

"Kocaelispor zoru mu kolaya çevirdi yoksa Gençlerbirliği mi beklentinizin altında kaldı?" şeklinde soru üzerine İnan, şöyle konuştu:

"Futbolda hiç böyle bakılmaz. Hiçbir hoca ikinci taraftan bakmaz. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Ne kadar mücadele ederseniz, ne kadar iyiyseniz karşınızdaki o kadar kötüdür ya da performansı düşüktür. Değerlendirmeler yapılır ama biz hoca olarak hep birinci taraftan bakarız. Oyuncularımız çok çok iyi mücadele etti. Hiç alan bırakmadılar. O zaman bu yorumu yaptığınız zaman kendi oyuncularınızın, kendi takımımızın çalışmasını, emeğini pasifize etmiş olursunuz. O yüzden oyuncularımız Gençlerbirliği'ne bugün o oyunu, o gücü ya da neyse güçlü yanları onlara izin vermedi. O yüzden onlarla gurur duyuyorum."

İnan, çok çalıştıklarını, verdikleri emeğin karşılığını aldıkları için de mutlu olduğunu dile getirerek, "Bazı zamanlar gelecek istediğiniz kadar çalışın, emek verin karşılığını alamayacaksınız, futbol böyle. Şu an için çok mutluyum çünkü düşündüklerimiz, çalıştıklarımız sahaya geliyor. Bir hoca için en mutlu an, oyuncuların çalıştığınız her şeyi sahaya yansıttığı an. O yüzden oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları hazır tutmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Önlerinde çok zor iki maç olduğunu ama önce kupa maçında Karacabey Belediyespor maçının önemli olduğuna dikkati çeken İnan, "Kupada da olmak istiyoruz. Kadro derinliğinin yeterliliği tabii sizin kendi görüşünüz. Ben bununla ilgili çok fazla yorum yapmıyorum ama bütün oyuncularımızı bir şekilde oynatmamız ve görmemiz lazım. Aynı zamanda kupada da bir üst tura kalmamız gerekiyor. Maça birkaç günümüz var. Hazırlanma şansımız var. İnşallah önce Karacabey'i geçeriz. Ondan sonra Kasımpaşa maçına zaten çalışmaya başlarız." değerlendirmesinde bulundu.

