Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Hedef 4'te 4

Hedef 4'te 4

Trendyol Süper Lig’de bu akşam Başakşehir’le deplasmanda karşılaşacak Kocaelispor rakibini yenerek üst üste 4’üncü galibiyetini almayı amaçlıyor

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Hedef 4'te 4

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kocaelispor bu akşam RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Son 3 maçını kazanarak hava yakalayan yeşil-siyahlılarda moraller yerinde.

