Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Kocaeli tekrar istiyor

Kocaeli tekrar istiyor

Zorbay Küçük’ün yönettiği maçta evinde Samsunspor’a yenilen Kocaelispor, PFDK’ye sevk edilen Küçük’ün ceza alması durumunda maçın tekrarı için başvuru yapacak

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Kocaeli tekrar istiyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu Samsunspor karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi. "Tüm camiamızın ve futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere, mezkur müsabakada kulübümüz aleyhine çok ciddi hakem hataları yapılmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, Küçük'ün disiplin sevkine ilişkin sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

KURULUN KARARI BEKLENİYOR

Açıklamada, masumiyet karinesine ve savunma hakkına saygı duyulduğu vurgulanarak TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edildi. Kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

