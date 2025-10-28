Selçuk İnan fırtınası

İlk yedi haftada sadece iki puan toplayabilen Kocaelispor, zor günleri geride bırakarak arka arkaya aldığı galibiyetlerle moral buldu. Teknik direktör Selçuk İnan liderliğinde form grafiğini yükselten takım, özgüven kazandı. Ligde üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
