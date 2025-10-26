CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaeli şov

Kocaeli şov

Kocaelispor, evinde Alanya engelini 2 golle aştı. Geçen hafta Konya'ya 2 gol atan Tayfur röveşatayla, Serdar da kafayla ağları havalandırıp Körfez'i 3'te 3'le coşturdu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Kocaeli şov

Süper Lig'de çıkıştaki iki takım Kocaeli'de kozlarını paylaştı. Son 2 maçını kazanan Kocaelispor, 2 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda 11'de Alanya'da Janvier'in şutu az farkla dışarı çıktı. 25'te Hagi'nin şutu kaleci Jovanovic'te kaldı. 41'de Tayfur'un şutunu kaleci Ertuğrul çeldi. 42'de Kocaelispor'da Ahmet'in şutu üst direkten geri döndü. 43'te yine Hagi'nin sert şutunda Jovanovic kalesinde devleşti ve ilk yarı golsüz sona erdi.

SERDAR DURSUN'DAN "SİUUUUU"

İkincİ yarı ise jeneriklik gollere sahne oldu. 60'ta Ruan'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 62'de Serdar Dursun'un defanstan sekip havalanan şutunu kontrol ettikten sonra röveşatayla ağlara gönderen Tayfur Bingöl, jeneriklik bir gole imza attı ve Körfez'i öne geçirdi. 88'de ise günün diğer başarılı ismi Serdar Dursun sahne aldı. 34 yaşındaki milli forvet, kafayla ağları sarsıp bu sezon ilk golünü kaydetti. Dursun, Ronaldo'nun "SİUUUUU" sevinciyle golünü kutlayıp taraftarları coşturdu.

