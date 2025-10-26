Kocaeli şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de çıkıştaki iki takım Kocaeli'de kozlarını paylaştı. Son 2 maçını kazanan Kocaelispor, 2 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda 11'de Alanya'da Janvier'in şutu az farkla dışarı çıktı. 25'te Hagi'nin şutu kaleci Jovanovic'te kaldı. 41'de Tayfur'un şutunu kaleci Ertuğrul çeldi. 42'de Kocaelispor'da Ahmet'in şutu üst direkten geri döndü. 43'te yine Hagi'nin sert şutunda Jovanovic kalesinde devleşti ve ilk yarı golsüz sona erdi.

SERDAR DURSUN'DAN "SİUUUUU"

İkincİ yarı ise jeneriklik gollere sahne oldu. 60'ta Ruan'ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 62'de Serdar Dursun'un defanstan sekip havalanan şutunu kontrol ettikten sonra röveşatayla ağlara gönderen Tayfur Bingöl, jeneriklik bir gole imza attı ve Körfez'i öne geçirdi. 88'de ise günün diğer başarılı ismi Serdar Dursun sahne aldı. 34 yaşındaki milli forvet, kafayla ağları sarsıp bu sezon ilk golünü kaydetti. Dursun, Ronaldo'nun "SİUUUUU" sevinciyle golünü kutlayıp taraftarları coşturdu.