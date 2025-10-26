CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hatasız oynadılar

Hatasız oynadılar

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Zor bir maç oynadık. Biliyorduk ama oyuncularımız hatasız oynadılar. Bu kadar üst düzey bir mücadeleyle kazandıkları için tebrik ediyorum" dedi.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Hatasız oynadılar

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanya galibiyet sonrasında takımını övdü. İnan, "Zor bir maç oynadık. Biliyorduk ama oyuncularımız belki de hatasız oynadılar. Bu kadar üst düzey mücadele gösterip maçı kazandıkları için onları tebrik ediyorum. Bu şehir onları çok seviyor ve başarıyı hak ediyor. Takımlarına fazlasıyla sahip çıkıyorlar, oyuncular da farkında. Hepsinden memnunum. 3 maç kazanmak da bir şey bitirmiyor. İstikrar çok önemli. Lig çok uzun. Önümüzdeki hafta daha zor bir maç var. Futbol geçmişi çok çabuk unutturuyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Maç kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıyoruz" dedi. Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira ise hiçbir zaman hakemden ya da eksik oyuncu bahanesine sığınmayacağını belirterek, "Rakibimiz bizden iyiydi. Kötü bir günümüzdü, iyi oynamadık ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

