Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: : Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Linetty, Boende, Tayfur, Agyei, Serdar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Bruno, Lima, Ümit, Ruan, Yusuf, Janvier, Makouta, Jo, Hagi, Ogundu

KOCAELİSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.