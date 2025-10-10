Turka Kocaeli Stadı

Kocaelispor, stadyum isim sponsorluğu için Turka Araç Muayene ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaeli Stadyumu'nun ismi "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" oldu. İmza törenine Başkan Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı. Durul, stat sponsorluğunun Kocaelispor ve Turka firmasının marka değerini artıracağını belirtti. Salman da en büyük temennilerinin Kocaelispor'un Süper Lig'de başarılı olması olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Hedefimiz Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'NDE TARİHİ RANDEVU

A Milli Futbol Takımımız'ın salı günü Gürcistan ile karşılaşacağı kritik maça ilişkin sorusunu yanıtlayan Başkan Recep Durul, Kocaeli'nin yeni stadında ilk defa milli maça ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Durul, maçta taraftarla Filistin ile ilgili çalışma yapmayı düşündüklerini vurguladı. Recep Durul, Türkiye'nin her yerinden milli maça gelmek isteyenlerin olduğunu belirtti.

GÜÇLENEREK GELİYORUZ

Başkan Recep Durul, Kocaelispor'un yoluna güçlenerek devam ettiğini vurguladı. Durul, "Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek" diye konuştu.