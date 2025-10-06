Kocaelispor nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk 7 haftasında galibiyet alamayan Kocaelispor, ligin dibine demir atmıştı. 8. haftada Eyüpspor'u konuk eden Kocaelispor, kötü ve etkisiz bir oyuna rağmen penaltı golüyle 1-0 galip gelerek sezonun ilk üç puanını aldı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk 7 haftasında galibiyet alamayan Kocaelispor, ligin dibine demir atmıştı. 8. haftada Eyüpspor'u konuk eden Kocaelispor, kötü ve etkisiz bir oyuna rağmen penaltı golüyle 1-0 galip gelerek sezonun ilk üç puanını aldı. Bu galibiyetle milli araya derin bir nefes alarak giren Kocaeli, milli aradan sonra Konyaspor deplasmanına çıkacak. Ancak, ilk 8 haftadaki kötü futbol ve düşük performans nedeniyle, milli arada radikal kararlar alınması bekleniyor.