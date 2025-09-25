CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kocaelispor Zaaflarını biliyoruz

Zaaflarını biliyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili, "Beşiktaş'ın bize benzer yanları var. Onlar da kendi 11'ini bulmaya çalışıyor. Takım savunmasında belli zaafları var artıları-eksileri neler bunun üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
