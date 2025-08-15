CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kocaelispor Linetty Kocaelispor'da

Linetty Kocaelispor'da

Torino'dan ayrılan Polonya Milli Takımı oyuncusu yıldız maestroyla 1+1 yıllık imza atıldı.

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Linetty Kocaelispor'da
16 yıl sonra ilk Süper Lig maçına, Trabzonspor deplasmanında çıkan Kocaelispor, 1-0'lık yenilgiye rağmen oynadığı futbolla alkış aldı. Yeni kurulan kadro taraftarlardan büyük beğeni toplarken, yönetim de transfer müjdesi verip İtalya Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Polonyalı maestro Karol Linetty'e yeşil-siyahlı formayı giydirdi ve 30 yaşındaki orta sahayla 1+1 yıllık imza atıldığını duyurdu. Linetty, futbola ülkesinde Lech Poznan'da başladı. 2016'da 3.1 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer oldu. Ardından 2020'de 7.5 milyon Euro'ya bir diğer İtalyan temsilcisi Torino'nun yolunu tuttu. Geçen sezon 30 maçta, 1 gol, 1 asist yaptı. Tecrübeli yıldız, 47 kez de milli oldu ve 5 gol kaydetti
