Maestro Polonya’dan

16 yıl sonra ilk Süper Lig maçına, Trabzon'da çıkan Kocaelispor, 1-0'lık yenilgiye rağmen futboluyla alkış aldı. Yeni kurulan kadro beğeni toplarken, yönetim de transfer müjdesi verip İtalya Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Polonyalı maestro Karol Linetty'yle anlaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol yapılmış, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir" denildi.

47 KEZ MİLLİ OLDU

Prensipte anlaşılan Linetty'yle 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Polonyalı maestro, futbola ülkesinde L.Poznan'da başladı. Kulüple 2012'de profesyonel olan Linetty, 2016'da 3.1 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Sampdoria'ya transfer oldu. Burada yıldızını parlatan oyuncu, 2020'de 7.5 milyon Euro'ya Torino'nun yolunu tuttu. Geçen sezon Torino formasıyla 30 maçta bin 700 dakika süre alan Linetty, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. 30 yaşındaki yıldız orta saha, 47 kez de milli oldu ve 5 gol kaydetti.