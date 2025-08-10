4 transfer daha

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda yönetici Kadir Genç, "Şu ana kadar 9 transfer yaptık. Selçuk hocanın raporuyla 4 transfer yapacağız. Stoper, orta saha ve kanat alacağız. Pazartesiye kadar 1-2 transferi açıklamayı ön görüyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ AVRUPA

"Kocaelispor, tarihinde başarıları olan kulüp" diyen Kadir Genç, "Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek, bu hedefle lige başlıyoruz. Trabzonspor, büyük ve önemli camia. Onlar da bizim gibi yeni kurulan takım. Maçta bizim daha iyi olacağımızı puan ya da puanlarla Trabzon'dan döneceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.