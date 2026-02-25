Bayhan kimdir sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Bayhan kaç yaşında, nereli? Sanat dünyasında kendine özgü tarzıyla tanınan Bayhan'ın hayatına dair bilgiler, hayranları ve müzikseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bayhan'ın yaşı ve memleketine ilişkin sorular gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bayhan kimdir? Bayhan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Selahattin ve Kezban Gürhan çiftinin ikinci çocuğudur. Henüz iki yaşındayken babasının ailesini terk ederek Almanya'ya gitmesiyle zor bir çocukluk süreci başladı. Annesinin 1984 yılında yaşamına son vermesinin ardından ablasıyla birlikte Almanya'ya gitti. Bir süre yetiştirme yurdunda kalan Bayhan, ilk müzik eğitimini bu dönemde aldı ve kilise korosunda flüt çalmayı öğrendi. Daha sonra bir koruyucu ailenin yanında yaşamını sürdürdü.

Bir süre sonra babasıyla birlikte Türkiye'ye dönen Bayhan, Adana'nın Dağlıoğlu Mahallesi'nde babaannesi tarafından büyütüldü. 13 yaşındayken ablasının Almanya'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi, yaşamındaki en büyük kırılma noktalarından biri oldu. Bu olayın ardından Adana'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Akrabalarının kendisini kabul etmemesi üzerine bir dönem sokaklarda yaşadı ve geçimini çeşitli işlerle sağlamaya çalıştı.

Gençlik yıllarında tüpçülük ve sokak satıcılığı yapan Bayhan, 1998 yılında yaşadığı bir tartışma sonucu amcaoğlunu bıçaklayarak öldürdü. Bu olay nedeniyle yargılandı ve infaz yasası kapsamında cezasının bir bölümünü cezaevinde geçirdi. Daha sonraki yıllarda hakkında açılan bazı davalar ise dönemin yasal düzenlemeleri kapsamında ertelendi.

Askerlik görevini Kuzey Irak sınırında tamamlayan Bayhan, 2003 yılında terhis olduktan sonra Antalya'ya yerleşerek aşçılık yaptı. Aynı yıl düzenlenen Popstar Türkiye yarışmasının Antalya elemelerine katıldı ve kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Geçmişiyle ilgili tartışmalar yarışma sürecine damga vururken, Bayhan halk oylamalarında aldığı yüksek oylarla haftalarca yarışmada kalmayı başardı.

BAYHAN'IN KARİYERİ

Yarışmanın ardından 2004 yılında "Hayal Edemiyorum" adlı ilk albümünü yayımladı. Albümden memnun kalmaması nedeniyle bu çalışmadaki şarkıları sahnelerinde seslendirmedi. 2008 yılında ise "Kısa Veda" albümüyle müzik kariyerine devam etti.

Zamanla oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme alanlarında da çeşitli projelerde yer aldı. Televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti; radyo tiyatrosu ve belgesel programlarında görev aldı.

2021 yılında Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımlayan Bayhan, aynı yıl rap sanatçısı Zen-G ile düet yaptı. 2024'te yeniden seslendirdiği "Tiryakinim" adlı şarkı dijital platformlarda büyük başarı elde ederek listelerde zirveye çıktı ve global Spotify listelerinde bir numaraya yükselen ilk Türkçe şarkılardan biri oldu.

2025 yılında Gassal dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer alan Bayhan'ın, 2026 yılında Survivor yarışmasında yarışmacı olacağı da duyuruldu.