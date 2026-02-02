Sidiki Cherif kimdir? Sidiki Cherif kaç yaşında, nereli?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sidiki Cherif kimdir? sorusu, genç futbolcunun yükselen performansıyla birlikte futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu genç futbolcudur ve şu anda Angers SCO formasıyla profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 09:38
Sidiki Cherif kimdir? Cherif hangi mevkide oynuyor? Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu ve 19 yaşında olan Fransız‑Guinealı bir futbolcudur. 2026 ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif ile anlaşma sağladığı haberleri gündeme geldi. Fenerbahçe ve Angers arasında bonservis pazarlıkları yapıldığı ve tarafların oyuncunun transferi üzerinde mutabakata varmaya yakın olduğu bildirildi.

SIDIKI CHERIF KİMDİR?

Sidiki Cherif, 15 Aralık 2006 doğumlu ve 19 yaşında olan Fransız‑Guinealı bir futbolcudur. Doğduğu Conakry, Gine'den çocuk yaşta Fransa'ya göç eden Cherif, futbola küçük yaşta başladı ve Angers SCO'nun altyapısında yetişti. 2023'te profesyonel sözleşme imzalayarak ilk kez Angers'in A takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede dikkat çekti.

SIDIKI CHERIF HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Cherif, forvet ve kanat oyuncusu mevkilerinde oynuyor ve Angers formasıyla Ligue 1'de resmi maçlara çıkıyor. Bu performansı sayesinde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin radarına girdi.

