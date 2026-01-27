CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pedro Malheiro kimdir? Pedro Malheiro kaç yaşında, nereli?

Pedro Malheiro kimdir? Pedro Malheiro kaç yaşında, nereli?

Pedro Malheiro, son dönemde performansıyla dikkat çeken Portekizli futbolculardan biridir. Futbolseverler, Pedro Malheiro’nun yaşı, nereli olduğu ve kariyer bilgilerini merak ediyor. İşte Pedro Malheiro hakkında tüm detaylar…

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 14:25
Pedro Malheiro kimdir? Pedro Malheiro kaç yaşında, nereli?

Avrupa'da yetişen ve sonrasında kariyerini yurt dışında sürdüren Malheiro'nun biyografisi, futbol kariyeri, oynadığı takımlar ve oyun özellikleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Pedro Malheiro, son dönemde gösterdiği istikrarlı performansla futbol gündeminde adından söz ettiren Portekizli savunma oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Hem kulüp düzeyinde hem de bireysel performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, özellikle sağ bek pozisyonundaki enerjik oyun tarzı ve hücuma katkısıyla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. İşte Pedro Malheiro hakkında merak edilen tüm bilgiler ve kariyerine dair önemli detaylar…

PEDRO MALHEIRO KİMDİR?

Pedro Malheiro, 21 Ocak 2001 tarihinde dünyaya geldi. Pedro Malheiro, Portekiz doğumludur ve Portekiz vatandaşıdır. Futbol kariyerine Portekiz altyapı liglerinde başlamış ve genç yaşta profesyonel futbol dünyasına adım atmıştır.

Pedro Malheiro kimdir

Pedro Jorge Gonçalves Malheiro, profesyonel futbol kariyerini sağ bek pozisyonunda sürdüren Portekizli futbolculardan biridir. Savunmadaki istikrarlı performansı ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Malheiro, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Vasl forması giymektedir.

Malheiro geri dönmek istiyor

Pedro Malheiro kimdir

Pedro Malheiro kimdir

