Yasin Özcan kimdir? Genç futbolcu Yasin Özcan kaç yaşında, nereli?

Yasin Özcan kimdir, hangi takımda oynuyor ve kaç yaşında? Genç futbolcu 2006 doğumludur ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2026 itibarıyla 20 yaşında olan Yasin Özcan, savunma hattında görev yapan genç Türk futbolcular arasında yer alıyor. Peki Yasin Özcan'ın kariyeri nasıl başladı? Yasin Özcan kaç yaşında ve nereli? Türk futbolunun yükselen genç yıldızlarından biri olan Yasin Özcan, 2006 yılında İstanbul'da doğdu. 2026 itibarıyla 20 yaşında olan futbolcu, savunma hattındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Peki Yasin Özcan hangi mevkide oynuyor, kariyerinde hangi takımlar var ve milli takım geçmişi bulunuyor mu? İşte Yasin Özcan hakkında merak edilen tüm bilgiler…

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006 tarihinde İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde dünyaya gelen Türk millî futbolcudur. Aslen Sivaslı olan genç savunma oyuncusu, stoper ve sol bek mevkilerinde görev yapmaktadır. Kariyerine Avrupa'da devam eden Özcan, Premier League ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak Belçika temsilcisi Anderlecht'te forma giymektedir.

Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olan Yasin Özcan'ın babası taksicilik yaparken annesi ev hanımıdır. 3 yaşına kadar İstanbul'da yaşayan Özcan, ailesiyle birlikte Tekirdağ'a taşındı. Bir yıl sonra ise memleketi Sivas'a dönen genç futbolcu, burada yaklaşık 7 yıl boyunca yaşadı ve futbolla ilk ciddi temasını bu dönemde kurdu.

YASİN ÖZCAN'IN KARİYERİ

Çocuk yaşlardan itibaren futbola büyük ilgi duyan Özcan, mahalle aralarında başlayan futbol serüvenini altyapı kulüplerinde sürdürerek profesyonel kariyerine adım attı. Yasin Özcan'ın yetenekleri genç yaşta dikkat çekti ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 10 Şubat 2025 tarihinde Premier League ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardığı ve 2025-26 sezonu öncesinde İngiliz kulübüne katılacağı resmen duyuruldu. Yasin Özcan, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giymiş ve performansıyla A Milli Takım için potansiyel adaylar arasında gösterilmiştir. Genç yaşına rağmen Avrupa'da forma giymesi, onun Türk futbolunun gelecek vadeden savunma oyuncularından biri olarak görülmesine katkı sağlamaktadır.

Savunmadaki çok yönlülüğü sayesinde hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Özcan, fizik gücü, top kapma becerisi ve oyun kurma yeteneğiyle öne çıkmaktadır. Modern savunmacı profiline sahip olan genç futbolcu, hem savunma güvenliği hem de hücum başlangıçlarında katkı sağlayabilen bir oyuncu olarak değerlendirilmektedir.

Aston Villa'nın ardından gelişimini sürdürmesi amacıyla Anderlecht'e kiralanan Özcan, Belçika Ligi'nde düzenli forma şansı bularak Avrupa futboluna adapte olmayı hedeflemektedir.