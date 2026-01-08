Survivor izleyicileri, yarışmacılar hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Lina Hourieh, yarışmadaki duruşu ve performansıyla dikkat çekiyor. "Survivor Lina kimdir?", "Kaç yaşında?", "Mesleği ne?" ve "Evli mi, bekar mı?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Lina'nın Survivor öncesi yaşamı, kökeni ve sosyal medya kullanımı izleyicilerin ilgi odağında bulunuyor. Peki, Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR LINA KİMDİR?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan Lina Hourieh, çok yönlü kişiliği ve dikkat çeken yaşam hikâyesiyle öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. 1995 yılında İstanbul'da doğan Lina, hem akademik alandaki başarıları hem de yaratıcı üretimleriyle tanınıyor. Farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir ortamda büyümesi, onun bakış açısını ve üretim anlayışını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle Lina Hourieh, Survivor kadrosunun en özgün profillerinden biri olarak gösteriliyor.

1995 doğumlu olan Lina Hourieh, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Survivor parkurlarında yaşın tek başına belirleyici olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Lina'nın yaşı; dayanıklılık, tecrübe ve mental güç açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Lina'nın instagram hesabı @linaahourieh'dir.

SURVIVOR LINA NERELİ?

Lina Hourieh'in doğum yeri İstanbuldur.

LINA HOURIEH NE İŞ YAPIYOR?

Lina Hourieh, tek bir alana bağlı kalmayan çok yönlü bir kariyer yapısına sahiptir. Eğitim hayatını Gazetecilik ve Radyo-Televizyon Programcılığı alanlarında tamamlayan Lina, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.