CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kimdir Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor yarışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Lina Hourieh, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. “Survivor Lina kimdir?”, “Türk mü, nereli?”, “Kaç yaşında ve mesleği ne?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 09:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor izleyicileri, yarışmacılar hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Lina Hourieh, yarışmadaki duruşu ve performansıyla dikkat çekiyor. "Survivor Lina kimdir?", "Kaç yaşında?", "Mesleği ne?" ve "Evli mi, bekar mı?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Lina'nın Survivor öncesi yaşamı, kökeni ve sosyal medya kullanımı izleyicilerin ilgi odağında bulunuyor. Peki, Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR LINA KİMDİR?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan Lina Hourieh, çok yönlü kişiliği ve dikkat çeken yaşam hikâyesiyle öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. 1995 yılında İstanbul'da doğan Lina, hem akademik alandaki başarıları hem de yaratıcı üretimleriyle tanınıyor. Farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir ortamda büyümesi, onun bakış açısını ve üretim anlayışını şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle Lina Hourieh, Survivor kadrosunun en özgün profillerinden biri olarak gösteriliyor.

1995 doğumlu olan Lina Hourieh, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Survivor parkurlarında yaşın tek başına belirleyici olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Lina'nın yaşı; dayanıklılık, tecrübe ve mental güç açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Lina'nın instagram hesabı @linaahourieh'dir.

SURVIVOR LINA NERELİ?

Lina Hourieh'in doğum yeri İstanbuldur.

LINA HOURIEH NE İŞ YAPIYOR?

Eğitim hayatını Gazetecilik ve Radyo-Televizyon Programcılığı alanlarında tamamlayan Lina, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.Lina Hourieh, tek bir alana bağlı kalmayan çok yönlü bir kariyer yapısına sahiptir. Eğitim hayatını Gazetecilik ve Radyo-Televizyon Programcılığı alanlarında tamamlayan Lina, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.

REKLAM-IDEFIX
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın!
DİĞER
Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"
CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Halep’te aileler camilere ve barınma merkezlerine sığındı
F.Bahçe'den bir bomba daha! Lookman...
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! Genç yıldız Cimbom'a çok yakın! 09:18
Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi Milli yıldız Fener'e! Tedesco'dan onay geldi 09:16
Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçı bugün! 08:42
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:38
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! Guendouzi Lazio taraftarına veda etti! 01:37
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:19
Daha Eski
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:19
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 00:58
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 00:58
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 00:58