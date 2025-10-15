CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Kimdir Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? Futbolseverlerin son dönemde en çok merak ettiği genç yeteneklerden biri olan Can Uzun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Performansı, milli takım tercihi ve transfer ihtimalleriyle sık sık gündeme gelen Can Uzun, Türk futbolunun da gelecekteki yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 11:51
Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren, Türk asıllı Almanya doğumlu bir futbolcu olan 19 yaşındaki Can Uzun, Almanya'nın Regensburg şehrinde doğmuş, futbola Nürnberg altyapısında başlamıştır. Kariyerini Eintracht Frankfurt formasıyla sürdürmektedir. Peki, Can Uzun kimdir? Can Uzun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?

Can Yılmaz Uzun 11 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Uzun, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Günümüzde Eintracht Frankfurt forması giymektedir. Almanya doğumlu olan Uzun, Türkiye'nin genç millî takımlarında forma giymiştir.

CAN UZUN'UN KARİYERİ

Uzun Regionalliga Bayern'de oynadığı dört maçtan sonra Nisan 2023'te FC Nürnberg II'ye çağrıldı. Mayıs 2023'te FC Nürnberg'in as takımına alındı. 3 kez 2. Bundesliga liginde forma giydi. 2023-24 DFB-Pokal turnuvasının ilk turunda üç gol atarak Nürnberg'in turnuvanın ilk turunda beşinci lig kulübü FC Oberneuland'a karşı 9-1'lik net bir skorla galip gelmesinde önemli rol oynadı.

