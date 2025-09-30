CANLI SKOR ANA SAYFA
Dünyaca ünlü ve başarılı genç tenisçi Alcaraz’ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Birçok kişi, Carlos Alcaraz kimdir? Alcaraz kaç yaşında ve nereli? Sorularının cevabını araştırıyor. Kariyerindeki hızlı yükseliş ve kazandığı prestijli şampiyonluklar sayesinde, spor dünyasında birçok kişi tarafından merak edilen Alcaraz hakkında bilgiler sürekli araştırılıyor. Peki, Alcaraz’ın hayatı nasıl başladı? Tenis kariyerine nerede adım attı?

Dünyaca ünlü ve son dönemin en başarılı genç tenisçilerinden biri olan Carlos Alcaraz, tenis dünyasında kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle hızlı oyun stili, güçlü vuruşları ve korttaki mücadeleci karakteri ile dikkat çeken Alcaraz, hem tenis otoriteleri hem de spor severler tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle, birçok kişi "Carlos Alcaraz kimdir?", "Alcaraz kaç yaşında?" ve "Alcaraz nereli?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Carlos Alcaraz kimdir? Tenisçi Alcaraz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

Carlos Alcaraz Garfia 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. İspanyol profesyonel tenis dünyasının en parlak genç yıldızlarından biridir. 2025 yılı itibarıyla ATP tekler sıralamasında dünya 1 numarası olan Alcaraz, genç yaşına rağmen tenis tarihine adını yazdırmış durumdadır.

Alcaraz, kariyeri boyunca 21 ATP tekler şampiyonluğu kazandı; bunlar arasında 2022 Amerika Açık, 2023 Wimbledon, 2024 Roland Garros, 2024 Wimbledon ve 2025 Roland Garros şampiyonlukları ile 7 Masters 1000 zaferi yer alıyor. 19 yıl, 4 ay ve 6 günlükken ABD Açık'ı kazanarak tekler sıralamasında zirveye çıkan en genç erkek tenisçi oldu ve Açık Dönem'de erkekler sıralamasında zirveye ulaşan ilk genç oyuncu olarak tarihe geçti.

ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

Carlos Alcaraz, 5 Mayıs 2003 tarihinde El Palmar, Murcia, İspanya'da doğdu. Babası Carlos Alcaraz González ve annesi Virginia Garfia Escandón'dur. Üç kardeşi bulunan Alcaraz, tenis kariyerine babasının tenis akademisi olan Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında ise Juan Carlos Ferrero'nun akademisi olan Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'ne katıldı.

Alcaraz, genç yaşta ITF Junior Circuit'te iki şampiyonluk kazandı ve 2018'de dünya sıralamasında 22 numaraya kadar yükseldi. 2018'de profesyonel olduktan sonra ITF Erkekler Dünya Tenis Turu'nda üç, ATP Challenger Turu'nda dört şampiyonluk elde etti. Mayıs 2021'de ise ATP sıralamasında ilk 100'e girdi.

