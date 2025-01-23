Ahmet Kutucu'nun futbolculuk kariyerinde önemli bir dönem, Almanya'da oynadığı dönemde yaşanmıştır. Burada gösterdiği performansla Türkiye milli takımına da çağrılmıştır. Genç yaşta uluslararası düzeyde oynaması, onu daha da tanınan bir futbolcu haline getirmiştir. Peki, Ahmet Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve dönüm noktaları...

AHMET KUTUCU KİMDİR?

Ahmet Kutucu, 23 Kasım 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine, İstanbul'un yerel kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin altyapısında başlamıştır. Ancak daha sonra Almanya'ya taşınarak, Schalke 04'ün altyapısına katılmıştır. Schalke'nin genç takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekmeye başlamıştır.

Ahmet Kutucu, Schalke 04'ün genç takımında ilerledikten sonra, Schalke 04 A Takımı'na yükseldi. 2017 yılında, profesyonel futbol kariyerine Almanya Bundesliga kulübü Schalke 04 ile başlamıştır. Bu kulüpte birkaç sezon geçirmiş ve gelişim göstermiştir.

Ahmet Kutucu'nun adını duyurması, özellikle 2019-2020 sezonunda etkileyici performansıyla gerçekleşti. Almanya'da yaşadığı bu süreçte, Bundesliga'da birkaç maçta forma giyerek uluslararası arenada dikkat çekti.

Ahmet Kutucu, genç yaşta Türkiye U-21 Milli Takımı'na da davet edilmiştir. Bu takımda gösterdiği performans, onu A Milli Takım'a kadar taşımıştır. 2020'li yıllarda, Türk futbolunun yükselen yıldızları arasında sayılmaya başlanmıştır.

Ahmet Kutucu, Schalke 04 ile Avrupa'da devam etmek yerine, Türkiye'ye dönüş yaparak Fenerbahçe gibi Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, oyuncunun geleceği hakkında kesin bir açıklama yoktur.

Ahmet Kutucu'nun en belirgin özelliklerinden biri hızıdır. Hem hızlı koşusu hem de çevikliği, onu forvet hattında etkili kılmaktadır. Ayrıca gol yeteneği, özellikle takımına katkı sağlamak adına önemli bir faktördür.