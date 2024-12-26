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Haberler Kimdir MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR? - Serhat doğramacı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR? - Serhat doğramacı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MasterChef'te finale adım adım yaklaşırken ceket savaşları devam ediyor. 26 Aralık tarihli yayına eski yarışmacılardan Serhat doğramacı konuk oldu. Serhat, genç yaşına rağmen Michelin ödüllü restoranı ile gündeme geldi. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? Serhat doğramacı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi? İşte tüm merak edilen detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 18:50
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MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR? - Serhat doğramacı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, evli mi?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezonun finali için gün sayıyor. Konuk olarak katılan eski yarışmacılardan Serhat Doğramacı, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2020 MasterChef şampiyonu olan Serhat Doğramacı yaklaşık 15 senedir aşçılık yapıyor. Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef'in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır, 26 yaşındadır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dahil olan iddialı isimlerden biriydi.

MasterChef 2020'de elde ettiği birincilik ile adından söz ettirdikten sonra Kadıköy'de bir hamburger dükkanı açan Serhat Doğramacı katıldığı sezonda şefler ile ilk tanıştığı ve ilk yemeği sunduğu gün yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Mehmet Şef'in MasterChef'te ne yapacaksın sorusuna basit bir şekilde birinci olacağım açıklamasını yapmış ve o sezon tüm rakiplerini eleyerek şampiyon olmayı başarmıştı.

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