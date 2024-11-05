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MASTERCHEF TANYA KİMDİR? - Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef'in yeni sezonuna, eski sezonda yarışan bazı yarışmacılar konuk oldu. Konuklardan biri de Tanya Kilitkayalı. İzleyiciler Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. MasterChef Tanya kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 21:10
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MASTERCHEF TANYA KİMDİR? - Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı merak konusu oldu. Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR, HANGİ YIL YARIŞTI?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

Tanya Kilitkayalı MasterChef 2020 sezonunda yarışmıştı.

TANYA İSMİNİN ANLAMI NE?

Kitabın giriş kelimesi Tanya Aramcada "baraitada öğretilmiş olan" demektir.

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