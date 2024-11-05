MASTERCHEF TANYA KİMDİR? - Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı merak konusu oldu. Tanya Kilitkayalı hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR, HANGİ YIL YARIŞTI?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

Tanya Kilitkayalı MasterChef 2020 sezonunda yarışmıştı.

TANYA İSMİNİN ANLAMI NE?

Kitabın giriş kelimesi Tanya Aramcada "baraitada öğretilmiş olan" demektir.