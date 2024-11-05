MASTERCHEF SUNA KİMDİR? - Suna Aydın hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF SUNA KİMDİR? | MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Suna Aydın merak konusu oldu. Suna Aydın hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF SUNA AYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı. Eğitimi ardından sektöre adım atarak önemli markalarla çalışma şansı yakaladı.

Mesleğe hakim olmak adına Suna Aydın, kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi farklı mekanlarda head chef , koordinatörlük ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı bulunuyor. 11 yaşında Batın adında 1 oğlu vardır.