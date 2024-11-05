MasterChef Eray hangi yıl yarıştı? - Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından Eray Aksungur merak konusu oldu. Eray Aksungur hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

Yarışmadan elendikten sonra farklı sektörlere de el atan Eray Aksungur, kendi markasını oluşturmuş ve çikolata firması kurmuştur.

Eray Aksungur MasterChef 2020 sezonunda yarışmıştır.