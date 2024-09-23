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Haberler Kimdir

ASIM PARS KİMDİR? Asım Pars neden öldü? Asım Pars hangi takımlarda oynadı?

Ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Ülkerspor gibi takımlarda da forma giyen eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti. Asım Pars'ın yaşamını yitirmesinin ardından eski basketbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Asım Pars kimdir? Asım Pars kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:50
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ASIM PARS KİMDİR? Asım Pars neden öldü? Asım Pars hangi takımlarda oynadı?

Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Ülkerspor olmak üzere ülkemizde pek çok takımda forma giyen eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Asım Pars'ın vefatı sonrası arama motorlarında eski milli oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. İşte Asım Pars ile ilgili tüm bilgiler...

ASIM PARS KİMDİR?

Asım Pars ya da gerçek adıyla Asim Pascanovic, 1 Nisan 1976 tarihinde Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. 2.13 metre boyunda ve 105 kilo ağırlığında olan eski basketbolcu pivot pozisyonunda görev yapıyordu. Asım Pars, savaş sebebiyle 1993 yılında Türkiye'ye geldi. Galatasaray ve Tuborg'da kendini geliştiren oyuncu, Türk vatandaşlığı aldı. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Ülkerspor formalarını da giyen Asım Pars, 2013 yılında Erdemirspor formasıyla basketbolu bıraktı. Pars, 2001 yılında Avrupa şampiyonasında ikinci olan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda da yer alıyordu. Asım Pars, 23 Eylül 2024 tarihinde Bosna-Hersek'teki evinde ölü bulundu.

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