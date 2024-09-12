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FODE BALLO TOURE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Milan forması giyen Fode Ballo Toure ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Fode Ballo Toure'yi gündemine almasının ardından futbolseverler, Fode Ballo Toure ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Fode Ballo Toure kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mevkisi ne? İşte Fode Ballo Toure ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 19:00
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FODE BALLO TOURE KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Polonyalı futbolcunun alternatifi olarak Milan forması giyen Fode Ballo Toure'yi belirlemişti. Sarı-kırmızılılarla ilgili Fode Ballo Toure iddialarının artmasının ardından oyuncuyla ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Fode Ballo Toure kimdir? Fode Ballo Toure Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte Fode Ballo Toure ile ilgili tüm bilgiler...

FODE BALLO TOURE KİMDİR?

Fode Ballo Toure, 3 Ocak 1997 tarihinde Fransa'nın Conflans-Sainte-Honorine kentinde dünyaya geldi. Senegalli oyuncu, futbola AS Eragny altyapısında başladı. 2005 yılında Paris Saint-Germain (PSG) altyapısında transfer olan 27 yaşındaki sol bek, 2015 yılına kadar PSG altyapısında top koşturdu.

1.82 boyundaki futbolcu, 2017 yılında bonservisiyle Lille'e transfer olarak profesyonel futbol yaşantısına başladı. Fransız ekibiyle başarılı bir performans sergileyen Toure, Ocak 2019'da 11 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu. 2.5 sezon boyunca Monaco formasını terleten Senegalli oyuncu, 2021/22 sezonu başında 5.4 milyon karşılığında Milan'ın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren Fode Ballo Toure, sezonun bitmesinin ardından takıma geri döndü. Senegalli futbolcu, çalışmalarını Milan U23 takımıyla sürdürüyor. İtalyan deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fode Ballo Toure'nin güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.

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