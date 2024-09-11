ONYEDIKA KİMDİR? | Raphael Onyedika kaç yaşında, nereli? Onyedika oynadığı takımlar ve futbol kariyeri

ONYEDIKA KİMDİR? | Nijeryalı milli takımının profesyonel futbolcularından Onyedika, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında gösterdiği performansla adını suyurmayı başardı. Özellikle orta sahada defansif rolüyle öne çıkan Onyedika'nın ismi, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde en çok konuşılanlar arasında yerini aldı. İşte Onyedika'nın hayatı ve kariyeri...

RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum Tarihi: 19 Nisan 2001

Yaş: 23

Doğum Yeri: Nijerya

Boy/Kilo: 1.84 m / 75 kg

Pozisyon: Defansif Orta Saha

Piyasa Değeri: 10 milyon Euro (yaklaşık)

ONYEDIKA OYNADIĞI TAKIMLAR VE FUTBOL KARİYERİ

Güçlü fiziği, oyunu okuma becerisi ve pas kabiliyetiyle tanınan ve futbol kariyerine doğduğu ülke olan Nijerya'da başlayan yıldız, genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekti. 2019 yılında Danimarka'nın önemli kulüplerinden FC Midtjylland'a transfer olarak Avrupa futbol sahnesine adım attı.

FC Midtjylland formasıyla başarılı bir performans sergileyen Onyedika, özellikle defansif orta saha oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Fiziği ve oyun disiplini sayesinde takımının orta saha direncini artırdı. 2021-2022 sezonunda Danimarka Süper Ligi'nde önemli bir rol oynadı. Gösterdiği gelişim, büyük kulüplerin dikkatini çekince 2022 yılında Belçika'nın ünlü takımlarından Club Brugge'a transfer oldu.