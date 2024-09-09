SADIO MANE KİMDİR? | Sadio Mane kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Dünyanın en iyi oyuncularından ve tüm zamanların en büyük Afrikalı oyuncularından biri olarak görülen Mane, baskı yapmasıyla, top sürmesiyle ve hızıyla tanınmaktadır. Sadio Mane kimdir? Sadio Mane kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

SADIO MANE KİMDİR?

Sadio Mane, 10 Nisan 1992'de Senegal'in Sedhiou bölgesinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Genellikle sağ kanat oyuncusu olarak görev yapan Mane, sürati, teknik becerisi ve gol yeteneği ile tanınır. Futbol kariyerinde önemli bir başarı yakalamış ve dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.

Mane, futbol kariyerine Senegal'de başladı ve ilk profesyonel adımını Metz kulübünde attı. Ardından Fransa'nın Ligue 1'inde kendini gösterdi ve burada dikkatleri üzerine çekti.

2012 yılında Avusturya'nın Red Bull Salzburg kulübüne transfer oldu. Salzburg'daki performansı, onu daha büyük liglerdeki kulüpler için cazip bir hedef haline getirdi.

2014 yılında İngiltere'nin Southampton kulübüne transfer oldu. Southampton'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla Premier Lig'deki en dikkat çeken oyunculardan biri oldu.

2016 yılında Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'da geçirdiği süre boyunca, Premier Lig ve Avrupa'da birçok başarıya imza attı. Özellikle 2018-2019 sezonunda Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında ve 2019-2020 sezonunda Premier Lig şampiyonu olmasında önemli rol oynadı. Mane, Liverpool'da üç kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve takımının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edildi.

Mane, Senegal milli takımının da önemli bir oyuncusudur. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda milli takımının başarısı için mücadele etti. Özellikle 2019 yılında Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i finale taşıdı.