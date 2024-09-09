EBİMBE KİMDİR? | Eric Junior Dina Ebimbe kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Ebimbe merak konusu oldu. Tam ismi Eric Junior Dina Ebimbe olan başarılı futbolcu ile ilgili Ebimbe kimdir? Eric Junior Dina Ebimbe kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? konularını sizler için derledik.

EBİMBE KİMDİR?

21 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelen Ebimbe, 23 yaşındadır ve Stains, Fransa'da doğmuştur. Şu anda tEintracht Frankfurt'ta orta sahada oynayan ismin kilosu ise 76 kg'dır.

Boyu1,83 metre olan Ebimbe, Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'ta orta saha oyuncusu olarak oynayan bir Fransız profesyonel futbolcudur .

Paris Saint-Germain Akademisi'nde yetiştiği bilinen Dina Ebimbe, ilk profesyonel sözleşmesini 2 Temmuz 2018 tarihinde Paris Saint-Germain (PSG) ile imzalamıştır. Ardından 2018-19 sezonunu yedek takımda geçirmiştir.

5 Temmuz 2019 tarihinde ise Le Havre, Dina Ebimbe'nin Ligue 2 ekibine kiralık olarak katıldığını açıklamıştır.

İlk profesyonel golünü 30 Ağustos 2019 tarihinde Caen'e karşı 3-0 kazanılan maçta atmıştır.

2021-22 sezonu öncesinde Dina Ebimbe, Paris Saint-Germain'e geri dönmüştür. Sezon öncesi hazırlıklarına katılan isim 2021'de Lille'e karşı 1-0 Trophée des Champions mağlubiyetinde kulüp için profesyonel ilk maçına çıkmıştır.

21 Ağustos 2022'de Dina Ebimbe, Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'a sezonluk kiralık anlaşmayla katılmıştır. 30 Mayıs 2023'te Eintracht Frankfurt, Dina Ebimbe'nin Haziran 2027 senesinde dek kadar kalıcı olarak kulübe katıldığını kamuoyuna açıklamıştır.