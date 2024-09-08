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İLKAN KARAMAN KİMDİR? | Milli basketbolcu İlkan Karaman neden öldü, kaç yaşındaydı?

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Spor dünyasından Karaman'ın vefatına ilişkin taziye mesajları gelirken bir yandan da arama motorlarında araştırma yapılıyor. İlkan Karaman kimdir? Milli basketbolcu İlkan Karaman neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:30
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İLKAN KARAMAN KİMDİR? | Milli basketbolcu İlkan Karaman neden öldü, kaç yaşındaydı?

İlkan Karaman geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşında hayatını kaybetti. Eski Milli basketbolcu ile ilgili İlkan Karaman neden öldü, kaç yaşındaydı? İlkan Karaman kimdir? sorguları yapılıyor. Merak edilenleri sizler için derledik.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

İlkan Karaman 13 Mayıs 1990 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Türk profesyonel basketbolcudur. Uzun forvet pozisyonunda görev almıştır. Son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çayırova Belediyesi'nde forma giydi. 2012 NBA Seçmeleri'nde Brooklyn Nets tarafından seçildi.

Profesyonel kariyerine Tofaş'ta başlayan Karaman, 2010'un ağustos ayında Galatasaray ile beş senelik sözleşme imzaladı. Fakat yapılan anlaşma gereği 2010-11 sezonunda da Tofaşspor forması giydi. 2011-12 sezonu için Galatasaray tarafından Pınar Karşıyaka'ya kiralandı. 2011-12 sezonunda forma giydiği 30 normal sezon karşılaşmasında 10.7 sayı ve 6.4 ribaund ortalamaları yakaladı.

2009 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı milli basketbol takımının formasını giydi.

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye milli takımı forması giydi.

8 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği trafik kazasında 34 yaşında hayatını kaybetti.

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