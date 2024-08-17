TUNCAY AKÇA KİMDİR? | Tuncay Akça nereli, kaç yaşında vefat etti?

TUNCAY AKÇA KİMDİR? | Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakabıyla bilinen ve ceza alan Hababam Sınıfı'nın karşısındaki gülüşüyle gönüllere taht kuran Tuncay Akça hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberin ardından birçok ünlü Tuncay Akça için taziye mesajları paylaşırken vatandaşlar, Akça'nın hayatı hakkında araştırmalara başladı. Peki Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte merak edilenler...

TUNCAY AKÇA KİMDİR NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Tuncay Akça, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

TUNCAY AKÇA'NIN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak.

TUNCAY AKÇA OYNADIĞI FİLMLER

1975: Bizim Aile

1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977: Gülen Gözler

1979: Bebek

1981: Yol

1983: Güneşin Tutulduğu Gün

1983: Şalvar Davası

1983: Şaşkın Ördek

1984: Bir Yudum Sevgi

1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi

1985: Aşık Oldum

1985: Çıplak Vatandaş

1985: Mavi Mavi

1985: Tapılacak Kadın

1986: Adem İle Havva

1986: Asiye Nasıl Kurtulur

1986: Milyarder

1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes

1987: Japon İşi

1987: Selamsız Bandosu

1987: Seyyar Kamil

1987: Yer Demir Gök Bakır

1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films

1988: Ada

1989: Bizimkiler

1989: Çingene

1989: Zehir Hafiye

1990: Duygu Çemberi

1990: Gizli Yüz

1990: Kuruntu Ailesi

1991: Varyemez

1992: Aşık Oldum

1992: Seyyar Kamil

1993: Yazlıkçılar

1994: Kerizler İstanbul'da

1994: Ölüm Ve Giz

1994: Ölümüne Sevda

1994: Talihsiz Bilo

1995: Çatı

1995: Çiçek Taksi

1995: Gölge Çiçeği

1995: Tek Ayaklı Kuşlar

1997: Bizim Mesele

1997: Düşman Oluruz

1997: Hasret Yolu

1997: Şaban ile Şirin

1997: Şakir Tamkeriz

1997: Yaban Otları

1997: Yanlış Masal

1998: Ayrı Dünyalar

1998: Eyvah Babam

1998: Hayat Bazen Tatlıdır

1998: Sıcak Saatler

1998: Yeşil Elma

1999: Duruşma

1999: Fanatik

1999: Şampiyon

2000: Kumar

2000: Pötürgeli Hasan

2000: Tersine Dünya

2001: Derman Bey

2001: Kimse Beni Sevmiyor

2002: Kül Kedisi

2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2003: Ah İpliler Vah İpsizler

2003: Elveda

2003: Gazoz Spor

2003: Hababam Sınıfı Merhaba

2003: Parmak İzi

2003: Kasabanın İncisi

2004: Bitirimler

2004: Cennet Mahallesi

2004: Falımda Bir Kız Var

2004: Hababam Sınıfı Askerde

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım

2005: Profesyonel Çaylaklar

2005: Tatlı Bela

2006: Aloya

2006: Babba

2006: Yalancı Yarim

2006: Tarık ve Diğerleri

2007: Dudaktan Kalbe

2007: Kan Damlaları

2007: Şeker Kız Sena

2008: Elif

2008: Muhtarın Oğlu Şaban

2008: Kayıp Prenses

2010: Gesi Bağları

2015: Kalıngiller

2015: Avanak Dedektör

2015: Öğrenci İşleri

2017: Yüzüğün Sırrı

2017: Yol Arkadaşım

2018: Babamın Ceketi

2018: Üç Vakte Kadar

2019: Hababam Sınıfı Yeniden

2019: Kral Midas'ın Hazinesi

2019: Kızım

2021: Menajerimi Ara

2022: Sünnet Çocuğu