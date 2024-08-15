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MASTERCHEF ZEYNEP KAÇ YAŞINDA? | Zeynep Gültepe kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. İlk haftadan bu yana dikkat çeken isimlerden biri de Zeynep oldu. Son bir yıldır fırında çalışan Zeynep ile ilgili Zeynep Gültepe kimdir, nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Zeynep kaç yaşında? sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 20:50
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MASTERCHEF ZEYNEP KAÇ YAŞINDA? | Zeynep Gültepe kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Zeynep Gültepe ana kadroya giren ilk isim olmuştu. İzleyiciler MasterChef Zeynep kaç yaşında? Zeynep Gültepe kimdir, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF ZEYNEP GÜLTEPE KİMDİR?

Sena Zeynep Gültepe, 27 yaşındadır. Aşçılık kariyeri 7 yıl öncesine dayanan Zeynep, gastronomi mezunudur. Stajlarını Fransa ve Amerika'da tamamladıktan sonra Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep, son bir yıldır fırında çalışıyor. Ayrıca bir kafede workshop düzenleyerek tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyor.

İlk turda Asya usulü uykuluk ile şeflerden 3 evet almayı başaran Zeynep, ikinci turda Hilal ve Funda ile lazanya düellosunda mücadele etti. Rakiplerini geride bırakarak ikili düellodan çıkmayı başardı. Ana kadro seçmelerinde ilk turda yarışmacılardan Kilis tava hazırlamaları istendi. İlk turu geçen yarışmacılar, ikinci turda kırmızı meyveler kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. Rakiplerini geride bırakan ve ana kadroya girmeyi başaran yarışmacı Zeynep Gültepe oldu.

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