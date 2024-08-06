MASTERCHEF NİGAR KİMDİR? | Nigar Akyıldız kaç yaşında, çocuğu var mı, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezonda ana kadroda yer alan yarışmacılar araştırılmaya devam ediyor. Nigar Akyıldız ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Asya mutfağı ve yöresel mutfağa karşı ilgisi olduğunu söyleyen Nigar, ilk turda şeflerin maket pastasını yapmıştı. MasterChef Nigar kimdir? Nigar Akyıldız kaç yaşında, çocuğu var mı, ne iş yapıyor? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

Yarışmaya Ankara'dan katılan Nigar, 50 yaşındadır. Aslen Bulgar göçmeni olduğunu söyleyen Nigar, 2 çocuk annesi ve 11 yıldır butik pastacılık mesleğini icra ediyor. Asya mutfağı ve yöresel mutfağa karşı ilgisi olduğunu söyleyen Nigar, ilk turda şeflerin maket pastasını yapmıştı.

İlk turda kuzu kaçamak ile 3 evet alan Nigar, ikinci turda Gülay ve Serap ile eşleşerek su böreği düellosunda mücadele etti. İkinci turu başarıyla tamamlayan yarışmacı, ana kadro seçmelerine girmeye hak kazandı. İlk turda yarışmacılardan astarlı sütlaç yapmaları istendi. İlk turu başarıyla tamamlayan yarışmacılar, ikinci turda miso kullanarak yaratıcı bir yemek hazırladı. İkinci turun sonunda ana kadroya girmeyi başaran 15. isim Nigar oldu.