MASTERCHEF AYŞE KİMDİR? | Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef 2024 ana kadrosu belli oldu. Bu sezon kadroda yer alan yarışmacılar ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz dikkat çekti. Peki, MasterChef Ayşe kimdir? Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte yanıtı...

MASTERCHEF AYŞE EKİZ KİMDİR?

Ayşe Ekiz, 26 yaşındadır. Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Ayşe, Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyledi.

Annesi çiftçi olduğu için küçük yaşlarda mutfağa girmeye başladığını söyleyen Ayşe, evin tüm yemeklerini kendisini yapıyor.

Mehmet Şef'in kitaplarına çalışarak yarışmaya hazırlanan Ayşe, ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden üç evet almıştı.