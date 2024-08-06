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MASTERCHEF AYŞE KİMDİR? | Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ederken ana kadroda yer alan yarışmacılar da netleşti. İlk hafta kırmızı takım kaptanlığını alan Ayşe Ekiz ise merak konusu oldu. İzleyiciler MasterChef Ayşe kimdir? Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 18:51
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MASTERCHEF AYŞE KİMDİR? | Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef 2024 ana kadrosu belli oldu. Bu sezon kadroda yer alan yarışmacılar ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz dikkat çekti. Peki, MasterChef Ayşe kimdir? Ayşe Ekiz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte yanıtı...

MASTERCHEF AYŞE EKİZ KİMDİR?

Ayşe Ekiz, 26 yaşındadır. Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Ayşe, Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, online olarak aşçılık eğitimi aldığını söyledi.

Annesi çiftçi olduğu için küçük yaşlarda mutfağa girmeye başladığını söyleyen Ayşe, evin tüm yemeklerini kendisini yapıyor.

Mehmet Şef'in kitaplarına çalışarak yarışmaya hazırlanan Ayşe, ilk turda demi glace soslu kuzu pirzola yaparak şeflerden üç evet almıştı.

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