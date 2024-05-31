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Jose Mourinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Başarıları ve kariyeri...

Fenerbahçe ile anlaştığı iddaa edilen Jose Mourinho'nun yaşamı ve kariyeri sporseverler tarfından merak ediliyor. Özellikle Porto, Inter ve Real Madrid döneminde önemli başarılara imza atan Jose Mourinho, son olarak Roma'yı çalıştırmıştı. Fenerbahçe ile anlaşa sağladığı haberleri ardından başarılı teknik direktörün hayatı, kariyeri ve başarıları merak konusu oldu. Peki, Jose Mourinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:00
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Jose Mourinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Başarıları ve kariyeri...

JOSE MOURINHO KİMDİR? - Porto ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra büyük sıçrama yaparak Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma gibi ekiplerde de görev yapan Jose Mourinho, yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası mı olacak? İtalya basınında ortaya çıkan haberlerin ardından başarılı hocanın yaşamı, başarıları ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Jose Mourinho kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

JOSE MOURINHO KİMDİR?

José Mourinho, 26 Ocak 1963'te Setúbal, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. Portekizli bir teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu olan Mourinho, İngiliz medyası tarafından "The Special One" olarak adlandırılmaktadır. Mourinho, gelmiş geçmiş en donanımlı teknik direktörlerden biridir ve tüm zamanların en başarılı teknik direktörleri arasında kabul edilmektedir. Mourinho, orta saha oyuncusu olarak Portekiz liglerinde oynadı. 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yaptı, ardından da hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Mourinho, Porto'nun teknik direktörü olarak ilk görevini üstlendi ve kulübü Portekiz Ligi, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarılardan sonra Chelsea'ye transfer olan Mourinho, Premier Lig'de iki şampiyonluk kazandı. Mourinho daha sonra Inter'e giderek Serie A'da 2 şampiyonluk kazandı ve 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazandı. Real Madrid'i çalıştırdıktan sonra Chelsea'ye geri döndü ve bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazandı. Manchester United'ı çalıştırdıktan sonra Tottenham Hotspur'a gitti. Son olarak Roma'da görev yapan Mourinho, İtalyan ekibiyle UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

Mourinho'nun Kişiliği:

Mourinho, karizmatik ve özgüvenli bir kişiliğe sahiptir. Kendisini en iyilerden biri olarak görür ve bunu sık sık dile getirir. Mourinho, aynı zamanda çok hırslı ve rekabetçi bir kişidir.

Mourinho'nun Geleceği:

Mourinho, şu anda kulüpsüz. 61 yaşında olmasına rağmen hala en üst düzeyde futbolda çalışmak istediğini söylüyor. Mourinho'nun bir sonraki durağı ülkemiz olabilir. İtalyan basınına göre Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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