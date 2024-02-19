Haberler Kimdir Survivor Mustafa Kemal kimdir? | Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?

Survivor Mustafa Kemal kimdir? | Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?

Survivor'ın 27 Ocak tarihli bölümüne iki yeni yarışmacı dahil oldu. Yarışmacılardan Mustafa Kemal ise merak konusu oldu. Survivor Mustafa Kemal kimdir? Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce de Survivor'da yarışan Mustafa Kemal Kurt ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 23:27
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Survivor Mustafa Kemal kimdir? | Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı?

Survivor yeni yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt daha önce 2018 yılında yarışmıştı. Bu yıl All Star kadrosuna yeniden dahil olan Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Peki, Survivor Mustafa Kemal kimdir? Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur.

Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, 2018 yılında Survivor'da yarıştı.

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