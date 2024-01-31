BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Sude Zülal Güler'in hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Yeşil karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Yeşil (Sude Zülal Güler) kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Ağustos 2001'de İstanbul'da doğan 23 yaşındaki Sude Zülal Güler, asken Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı. 2022'de gençlik dizisi Tozluyaka'da rol alan oyuncu Güler, ardından Gönül Dağı'nda oynadı.

SUDE ZÜLAL GÜLER EVLİ Mİ?

Bekar olduğu bilinen Sude Zülal Güler, sir dönem kendisi gibi oyuncu olan Doğukan Güngör ile sevgili olmuştur.