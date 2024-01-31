Haberler Kimdir BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, dramatik konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllarını hapiste geçiren ve kan davası derdi ile uğraşan iki çocuk annesi Yeşil'in yaşam mücadelesini anlatan dizide başrol olan Sude Zülal Güler'in hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Sevdadır Yeşil (Sude Zülal Güler) kimdir? Sude Zülal Güler
kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:50
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BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?

BİR SEVDADIR YEŞİL (SUDE ZÜLAL GÜLER) KİMDİR? | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır'ın başrolü Sude Zülal Güler'in hayatı, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın'ın oturduğu dizide Yeşil karakteri hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Bir Sevdadır Yeşil (Sude Zülal Güler) kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, evli mi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 Ağustos 2001'de İstanbul'da doğan 23 yaşındaki Sude Zülal Güler, asken Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı. 2022'de gençlik dizisi Tozluyaka'da rol alan oyuncu Güler, ardından Gönül Dağı'nda oynadı.

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SUDE ZÜLAL GÜLER EVLİ Mİ?

Bekar olduğu bilinen Sude Zülal Güler, sir dönem kendisi gibi oyuncu olan Doğukan Güngör ile sevgili olmuştur.

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