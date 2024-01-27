Survivor yeni yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt daha önce 2018 yılında yarışmıştı. Bu yıl All Star kadrosuna yeniden dahil olan Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Peki, Survivor Mustafa Kemal kimdir? Mustafa Kemal Kurt nereli, kaç yaşında, hangi yıl yarıştı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur.

Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, 2018 yılında Survivor'da yarıştı.