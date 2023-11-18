Haberler Kimdir Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Kenan Yıldız ile ilgili araştırma yapanlar, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 23:37
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Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Kenan Yıldız'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Türk futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Regensburg, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk uyrukludur. 185 cm boyundadır ve forvet arkası olarak görev yapmaktadır. Türkiye U21 Milli Takımı'nda 6 kez forma giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir. Regensburg altyapısında futbola başlamıştır. Bayern Münih Altyapısına transfer olmuştur. Ardından Juventus genç takımına geçiş yapmıştır. Tüm kariyeri boyunca 65 maça çıkıp 21 gol 15 asist üretmiştir.

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