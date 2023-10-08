Haberler Kimdir MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuyla devam ediyor Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Cemre Uyanık da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:32
MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | Masterchef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, en lezzetli yemeklerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Cemre Uyanık, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı. Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve birinci oldu.

DİĞER
Yasemin Şefkatli'den ikizlerinin babası İdo Tatlıses'e övgü dolu sözler! "Nefis bir babanız olacak"
Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti!
Cimbom'a Sırp yıldız! Yeniden gündeme geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?
MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında, nereli?
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 22:06
UEFA'dan İsrail'deki maçlarla ilgili flaş karar! UEFA'dan İsrail'deki maçlarla ilgili flaş karar! 22:01
Bayern rahat kazandı! Bayern rahat kazandı! 21:18
İsmail Kartal: Milli aradan sonra... İsmail Kartal: Milli aradan sonra... 21:35
"Galibiyet serisini saymayı bıraktık!" "Galibiyet serisini saymayı bıraktık!" 21:37
Becao: Çok maç kazanmamızın sebebi... Becao: Çok maç kazanmamızın sebebi... 21:50
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o müdahale 19:56
Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında flaş karar! Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında flaş karar! 19:59
Toroğlu'dan flaş hakem sözleri! Toroğlu'dan flaş hakem sözleri! 20:10
Arsenal City'i son anlarda yıktı! Arsenal City'i son anlarda yıktı! 20:35
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:01
Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! 21:11