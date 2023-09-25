Haberler Kimdir MASTERCHEF EREN KİMDİR? | Masterchef Eren Kaşıkçı nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF EREN KİMDİR? | Masterchef Eren Kaşıkçı nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Eren Kaşıkçı da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:33
MASTERCHEF EREN KİMDİR? | Masterchef Eren Kaşıkçı nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF EREN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Eren Kaşıkçı, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 33 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı ilkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir.

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