MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF METİN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Metin Yavuz, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Metin Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF METİN YAVUZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star kadrosunda yer alacak olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Memleketi Bolu Mengen olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.