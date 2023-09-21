Haberler Kimdir MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? | Masterchef Dilara Başaran nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? | Masterchef Dilara Başaran nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Dilara Başaran da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Dilara Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:01
MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? | Masterchef Dilara Başaran nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Dilara Başaran, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Dilara Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.

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