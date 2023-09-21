Haberler Kimdir MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR? Masterchef Azize kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR? Masterchef Azize kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de kuşkusuz Azize Polat... Farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacı izleyenler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Azize Polat kimdir, kaç yaşında, MasterChef'te elendi mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masterchef Azize Polat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:23
MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR? Masterchef Azize kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan yarışmacı Azize Polat'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Azize Polat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu. MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Azize Polat, yarışmaya 2. hafta yedeklerden giriş yapmıştır.

3 ÇOCUK ANNESİ...

3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmiştir.

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