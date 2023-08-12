SALİH BADEMCİ KİMDİR? | Salih Bademci nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

SALİH BADEMCİ KİMDİR? | Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda projeyde boy gösteren Salih Bademci, bu kez de Kanal D'nin, 80'li yılları konu alan Dilek Taşı ile ekranlardaki yerini aldı. Peki Salih Bademci kimdir? Salih Bademci nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Salih Bademci burcu, boyu, kilosu ve merak edilenler...

SALİH BADEMCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

29 Ekim 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Salih Bademci, 39 yaşındaki Salih Bademci, televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki rolleriyle tanınmıştır. Salih Bademci, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk olarak 2007 yılında "Elveda Rumeli" dizisiyle televizyon ekranlarına gelmiştir. Daha sonra çeşitli dizilerde ve sinema filmlerinde rol almıştır.

Tanınmışlığını artıran projelerden bazıları arasında "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Medcezir", "Paramparça" gibi diziler yer almaktadır. Ayrıca "Müslüm" adlı Müslüm Gürses biyografik filmiyle de dikkat çekmiştir. Salih Bademci, başarılı oyunculuğu ve çeşitli karakterlere başarılı bir şekilde can vermesiyle Türk televizyon ve sinemasının önemli oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sunuculuk da yapmış ve sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmiştir.

SALİH BADEMCİ EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Salih Bademci, 2015 yılında oyuncu İmer Özgün ile evlenmiştir. Çiftin 2020 yılında İklim adında bir kızları olmuştur. Burcu Aslan'dır. 1.79 metre boyunda ve 74 kilodur.