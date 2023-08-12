Haberler Kimdir OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

Kanal D ekranlarının dramatik dizisi Dilek Taşı ile ekranlarda boy gösteren Ozan Dolunay'ın gerçek hayatta kim olduğu araştırılıyor. Magazinseverler arama motorlarında 'Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...' sorgulamaları yaparken tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:30
OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

OZAN DOLUNAY KİMDİR? | Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda projeyde boy gösteren Ozan Dolunay, bu kez de Kanal D'nin, 80'li yılları konu alan Dilek Taşı ile ekranlardaki yerini aldı. Peki Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte Ozan Dolunay burcu, boyu, kilosu ve merak edilenler...

OZAN DOLUNAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Mayıs 1990'da Ankara'da doğan Ozan Dolunay, 33 yaşındadır. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okudu. Liseyi İstanbul'da Özel Enka Lisesi'nde tamamladı. Ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne girdi ancak oyunculuk kariyerine odaklanmak için okulu bıraktı.

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizi ile başladı. Dizideki "Aras" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 2016 yılında Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı dizide "Can" karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan "Çilek Kokusu" adlı dizide "Ayaz" karakterini canlandırdı. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan "Hakan Muhafız" adlı dizide "Murat" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Kanal D'de yayınlanan "Zalim İstanbul" adlı dizide "Cenk" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk Ağlatır" adlı dizide "Murat" karakterini canlandırdı.

Ozan Dolunay, şimdilerde Show TV'de yayınlanan "Baş Belası" adlı dizide "Başkomiser Servan" karakterini canlandırıyor.Ozan Dolunay, oyunculuk dışında müzik dinlemeyi, fotoğraf çekmeyi ve seyahat etmeyi seviyor. Ozan Dolunay, Türkiye'nin en popüler genç oyuncularından biridir. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

OZAN DOLUNAY EVLİ Mİ, BURCU NE, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.80 metre boyunda ve 72 kilo ağırlığındaki Kova burcu Ozan Dolunay, bekardır.

DİĞER
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur bakın kiminle evleniyor! Tuğçe Tayfur'un müstakbel eşi açıklama yaptı! 'Resmi nikah sonrası profilim kapanacaktır'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den flaş açıklamalar! Tahıl krizi, terörle mücadele, F-16 meselesi, Yunanistan Mısır ve Libya...
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! Takasta...
Ramos Aslan'ı soruyor! Seçeneği azaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salih Bademci kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?
Bakan Işıkhan emekli zammı ile toplu sözleşme tarihini duyurdu
12-13 Ağustos Perseid meteor saat kaçta?
BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ağustos 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Edin Visca bilgilendirmesi! Trabzonspor'dan Edin Visca bilgilendirmesi! 14:03
Menajeri konuştu! "F.Bahçe'nin adı..." Menajeri konuştu! "F.Bahçe'nin adı..." 13:58
Kayserispor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Kayserispor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 13:38
Fred'den F.Bahçe taraftarına mesaj! Fred'den F.Bahçe taraftarına mesaj! 13:31
Marsilya - Reims maçı saat kaçta? Marsilya - Reims maçı saat kaçta? 13:28
Fransa'yı deviren Avustralya yarı finalde! Fransa'yı deviren Avustralya yarı finalde! 13:23
Daha Eski
Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? Newcastle United - Aston Villa maçı saat kaçta? 13:08
Sheffield United - Crystal Palace maçı saat kaçta? Sheffield United - Crystal Palace maçı saat kaçta? 13:03
Everton - Fulham maçı saat kaçta? Everton - Fulham maçı saat kaçta? 13:00
12 Dev Adam'ın konuğu Bulgaristan! 12 Dev Adam'ın konuğu Bulgaristan! 12:58
Brighton - Loton Town maçı saat kaçta? Brighton - Loton Town maçı saat kaçta? 12:57
Bournemouth - West Ham United maçı saat kaçta? Bournemouth - West Ham United maçı saat kaçta? 12:53