HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Kanal D'nin sevilen dizileri arasında ilk sıralara oturan ve 80leri konu edinen Dilek Taşı dizisinin oyuncuları, arama motorlarında en çok sorgulanan ünlüler arasında yerini aldı. Dizide Figen Kutlu rolünü canlandıran Hazal Subaşı'nın hayatı merak edilirken 'Hazal Subaşı kimdir? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Hazal Subaşı, 37 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine modellikle başlamış ve daha sonra televizyon dizilerinde önemli roller üstlenmiştir. Hazal Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde moda ve tekstil eğitimi aldıktan sonra modellik kariyerine adım atmıştır. 2006 yılında Elite Model Look Türkiye yarışmasını kazanarak modellik kariyerindeki adımlarını daha da sağlam atmıştır.

Oyunculuk kariyerine ise 2011 yılında "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisiyle başlamıştır. Ardından çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol almıştır. 2013-2014 yıllarında "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Mahidevran Sultan" karakteriyle büyük dikkat çekmiş ve bu rolle tanınmıştır. Hazal Subaşı, kariyeri boyunca birçok projede yer almış ve oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Modellik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla Türk medya ve eğlence sektöründe tanınan bir isimdir.

HAZAL SUBAŞI EVLİ Mİ, BOYU KAÇ?

Hazal Subaşı, 1.66 metre boyunda ve 52 kilodur. Bekar olan güzel oyuncu, bir zamanlar köprücük kemiğine yaptırdığı dövme ile gündeme geldi. Dövmede Fransızca, "Doğru kararlar ver, mutlu yaşa" yazıyor.