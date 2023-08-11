Haberler Kimdir Kerem Bursin kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Ateş kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kerem Bursin kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Ateş kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ya Çok Seversen dizisinde sergilediği oyunculuk performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Bursin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ya Çok Seversen dizisinde Ateş karakterini canlandıran Kerem Bursin kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 13:57
Kerem Bursin kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Ateş kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen Ya Çok Seversen dizisinde Ateş karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kerem Bursin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Özellikle yaşı, memleketi ve oynadığı projeler sık sık araştırılıyor. Peki, Kerem Bursin kimdir? Ya Çok Seversen dizisi Ateş kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

YA ÇOK SEVERSEN ATEŞ KARAKTERİ - KEREM BURSİN

Ateş

Ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş, Aileden gelen her şeyi reddetmiştir. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşamaktadır. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşıdır. Tek bir şey dışında; annesi Jülide. Küçük bir çocukken ölen annesi moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu Ateş'in hassas noktasıdır. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan bir adamdır.

KEREM BURSİN KİMDİR?

Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğunun büyük bölümünü İskoçya, Endonezya, BAE, Malezya, ABD gibi ülkelerde geçirmiştir. 1999 Yılında ABD'ye yerleşmiştir. Pazarlama iletişimi okumuştur. Öğrencilik döneminde bazı film ve tiyatrolarda görev almıştır. Güneşi Beklerken isimli dizi ile ülkemizde çıkış yapmıştır. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

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